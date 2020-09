Calcio, Quiliano & Valleggia. Tanti buoni riscontri per mister Ferraro: "C'è il piglio giusto, ma guai a calare d'intensità" (VIDEO)

Tracciare una linea nel corso del tempo e portarla avanti con convinzione sta permettendo al Quiliano & Valleggia di approcciare la stagione e il nuovo campionato con numerose certezze.

La variabile per provare a migliorare il piazzamento della passata stagione è rappresentata dall'apporto dei due nuovi attaccanti provienienti dal Varazze, Fazio e Perrone, come conferma anche mister Enrico Ferraro dopo il 3-0 alla Letimbro che è valso ai biancorossoviola il passaggio del turno in Coppa Liguria a punteggio pieno.