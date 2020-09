Calcio. Vado, Tarabotto promuove il debutto dei rossoblu: "La prestazione c'è stata, probabilmente meritavamo i tre punti" (VIDEO)

La consapevolezza di aver disputato una buona gara, specie nelle prime parti dei due tempi, e il rammarico di non aver raccolto tre punti che sembravano alla portata.

Sensazioni contrastanti in casa Vado dopo l'1-1 interno contro la Castellanzese: la rete di Pasi in avvio, prima del rigore (dubbio) concesso ai neroverdi, non è bastata a centrare la vittoria al debutto in campionato, con alcuni episodi sfortunati (gol annullato a Lala per presunto fuorigioco e palo interno di Boiga a dieci minuti dalla fine) a "rovinare" la domenica rossoblu.

Tra le note più positive proprio la prestazione di Glen Lala (schierato al centro della difesa a causa dell'infortunio di Gallotti) e la prova di Gulli nel ruolo di terzino destro, come sottolineato da mister Tarabotto davanti ai microfoni