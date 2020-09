Calcio, Asd Savona: alle 12:00 la presentazione del nuovo sponsor. A stretto giro di posta novità sulla categoria

Sarà una giornata in cui tanti veli saranno finalmente sollevati attorno all'Asd Savona.

Il tanto mormorato sponsor sarà finalmente reso noto, così come i programmi futuri che coinvolgeranno la società del presidente Grenno. Appuntamento alle ore 12:00 presso il ristorante Bico, dove oltre alla dirigenza sarà presente anche una rappresentanza della squadra e una della tifoseria.

Domenica prossima sarà probabilmente anche la volta del primo incontro ufficiale, dato che entro il comunicato canonico del giovedì pomeriggio dovrebbe apparire di fatto più chiara la situazione relativa al prossimo campionato di Prima Categoria.

La società di fatto non si è mai esposta, dichiarando la Seconda come campionato di competenza, ma il ripescaggio dell'Oneglia e il probabile trasferimento di una squadra del comprensorio savonese nel girone ponentino hanno acceso il dibattito dalla città della Torretta fino praticamente a Ventimiglia.

L'inserimento dell'Asd Savona in Prima Categoria è ormai ufficialmente dietro l'angolo, in attesa del via libera da Roma sia per l'ammissione in sovrannumero che per il format del campionato.