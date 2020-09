Ci sono ancora due tesseramenti prima che gli incontri ufficiali prendano il via per la Priamar. Il direttore sportivo Mantelli ha infatti confermato l'ingaggio di Gabriele Landi, portiere classe 1976, e di Andrea Lavagna, leva 1997, ex Veloce.

Il parco dei portieri rossoblu va così a completarsi, grazie anche alla presenza di Stefano Quaranta e Loris Mandaglio.