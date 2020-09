I benefici del nuoto per il corpo e la mente

Beh, noi ce lo siamo chiesti e, dopo un'approfondita ricerca e il confronto con alcuni esperti del settore, siamo giunti alla conclusione che frequentare regolarmente la piscina aiuta a mantenersi in forma, scaricare la tensione accumulata e prevenire i rischi di una vita troppo sedentaria.

Se anche voi avete voglia di “tuffarvi” in questa impegnativa ma entusiasmante disciplina, ecco un piccolo vadecum con alcune informazioni utili che vi permetteranno di iniziare un bel percorso di fitness con costume e occhialini.

I benefici del nuoto per i bambini

Medici ed esperti sono concordi nel ritenere che il nuoto rientri tra gli sport più salutari al mondo, poiché consente di allenare la maggior parte dei muscoli, rinforzando al contempo le ossa e l'apparato cardio-respiratorio.

Proprio per questo motivo, sempre più pediatri consigliano ai genitori di far praticare questo sport ai loro figli fin dalla giovane età, premessa ovviamente l'adozione di tutte le precauzioni necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei piccoli.

Oltre ad acquistare l'attrezzatura adatta (che potete scegliere tra gli articoli recensiti sul sito https://sportivoeinforma.it ), è importante iscrivere il bambino a un corso di baby nuoto per permettergli di intraprendere un percorso graduale e strutturato sulle sue specifiche esigenze.

Ciò premesso, sono davvero tanti i benefici che questa disciplina è in grado di apportare alla salute dei bambini: basti pensare al solo fatto che per stare a galla occorre muovere in sincronia le braccia e le gambe, il che si traduce in un progressivo miglioramento sia della tonicità muscolare sia del coordinamento psicomotorio.

Oltre ad aumentare l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità, frequentare regolarmente la piscina rappresenta un'occasione di socializzazione grazie ai corsi giovanili di nuoto, che coinvolgono più partecipanti per dare l'opportunità ai piccoli di stare a contatto e interagire con i propri coetanei.

Inoltre, recenti studi hanno dimostrato come i bambini che imparano a nuotare già in tenera età sviluppino una migliore capacità di apprendimento, poiché “costretti” ad ascoltare e seguire le indicazioni dell'istruttore per potersi muovere in acqua in modo corretto.

I motivi per cui il nuoto fa bene alla salute

Naturalmente, il nuoto rappresenta un'attività divertente, stimolante e rilassante non solo per i bambini ma anche per gli adulti, soprattutto se si è in sovrappeso o si soffre di problemi respiratori. Oltre a essere uno sport che richiede un notevole sforzo fisico, permettendo quindi di bruciare le calorie e il grasso corporeo abbastanza velocemente, fa bene anche alla salute cardiovascolare.

È stato dimostrato, infatti, come praticare il nuoto per almeno 150 minuti a settimana incentiverebbe il cuore a consumare un minor quantitativo di ossigeno per regolare la frequenza cardiaca durante le prestazioni, il che ovviamente contribuisce a rinforzare anche la capacità polmonare.

I benefici del nuoto per la mente

Come anticipato, i vantaggi del nuoto non riguardano solo il fisico, ma coinvolgono anche la mente. Oltre a essere un'occasione per staccare la spina e ridurre lo stress accumulato, il fatto che le sessioni di allenamento in piscina combinino lo sforzo aerobico con l’attività anaerobica, induce il cervello a rilasciare endorfine , i cosiddetti “ormoni della felicità” che incentivano il buon umore e il senso di appagamento.

Non solo, visto che nuotare comporta un notevole impegno fisico in favore del coordinamento motorio, si potranno scacciare dalla mente tutti i pensieri negativi, a tutto vantaggio del relax e della distensione dei nervi.

Soffrite di insonnia o di altri disturbi del sonno? Allora, il nuoto è proprio quello che vi serve, perché grazie al notevole dispendio energetico richiesto dall'attività fisica riuscirete a dormire meglio e a prolungare, di conseguenza, la fase REM del sonno, senza contare il fatto che il blu della piscina ha un immediato effetto calmante sul cervello.

Qualche consiglio utile prima di iniziare

Per trarre tutti i benefici fisici e mentali dalla pratica del nuoto, occorre però partire con il piede giusto, adottando alcune semplici strategie di buon senso. Tanto per cominciare, chi si avvicina a questa disciplina per la prima volta, farebbe bene a seguire delle lezioni di nuoto con un istruttore, altrimenti si rischia di compiere movimenti sbagliati in acqua che potrebbero fare più male che bene.

In secondo luogo, vi consigliamo di procurarvi tutta l'attrezzatura necessaria per frequentare i corsi in piscina, ossia occhialini, cuffie, salvagente, tubi galleggianti e l'occorrente per fare la doccia una volta usciti dalla vasca.

Infine, per chi non è un vero e proprio fanatico del nuoto, ma trova comunque stimolante fare esercizio fisico in acqua, esistono numerosi corsi di acquafitness che permettono di tonificare i muscoli e raggiungere il proprio peso forma ideale, senza aspirare alla medaglia d'oro olimpica.