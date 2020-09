La nota societaria:

Consideriamo la sicurezza dei nostri atleti, dei nostri mister, dei nostri dirigenti e dei nostri tifosi al primo posto: ed è proprio per questo che, in un momento nel quale non si può lasciare nulla al caso, arrivano le mascherine griffate Albenga 1928.

Sono disponibili, al prezzo di 6 euro, presso la Segreteria dello stadio “Annibale Riva” (Viale Olimpia 1 – Albenga).