Calcio a 5. Prorogate le iscrizioni per il campionato di Serie D. L'obiettivo è creare due gironi nel savonese e nel comprensorio ingauno

Il campionato di Serie D che si è disputato l'anno scorso nel comprensorio valbormidese potrebbe replicarsi anche in altre zone della nostra provincia.

L'obiettivo del Comitato Regionale Ligure è di ampliare il numero dei gironi, coinvolgendo l'intero panorama provinciale.

"Ieri sarebbero scaduti i termini per le iscrizioni - svela il delegato provinciale al calcio a 5, Adriano Zunino - ma abbiamo percepito un alto livello di interesse in numerose società, motivo per cui abbiamo dato il via a una proroga per permettere alle società interessate di potersi organizzare.

Ci siamo confrontati con il responsabile regionale, Salvatore Toscano, e per le squadre alla prima affiliazione in Serie D saranno sollevate dalla tassa d'iscrizione. La medesima agevolazione varrà anche per chi creerà una seconda squadra.

Il nostro obiettivo è di poter dare il via a un girone nel savonese e uno nell'albenganese, definendo i campi da gioco in maniera baricentrica rispetto alle località delle società iscritte. Sarebbe anche un modo per per permettere ai club con delle rose ampie, partecipanti ai tornei a 11, di coinvolgere tutti i loro giocatori nell'attività agonistica".