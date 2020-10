Simone Marinelli può rappresentare il punto di congiunzione perfetto tra calcio e ciclismo, essendo un grande appassionato non solo di pallone, ma anche del mondo a due ruote.

Il vicepresidente dell'Asd Savona non ha nascosto l'orgoglio per l'arrivo di Bmc come sponsor, svelando anche i primi progetti relativi all'organizzazione del Settore Giovanile.