Calcio. La Corte Federale d'Appello blocca il ripescaggio del Molassana, il Taggia rivede l'Eccellenza

A tre giorni dall'inizio del campionato è arrivata una notizia clamorosa. La Corte d'Appello Federale ha accolto il ricorso del Taggia, in merito ai punteggi relativi alla graduatoria per i ripescaggl.

La Corte d'Appello ha dato ragione al club del presidente Ghu, bloccando di fatto l'ammissione del Molassana e "ogni provvedimento e/o atto consequenziale da parte degli Organi competenti". In sintesi il ritorno del Taggia in Eccellenza. Sviluppi sono attesi nelle prossime ore.

LA NOTA DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO:

La Corte Federale d’Appello,

composta da: Mario Luigi Torsello – Presidente

Angelo De Zotti – Componente (relatore)

Mauro Sferrazza – Componente

ha pronunciato nella riunione fissata l’ 1 ottobre 2020, tenutasi tramite videoconferenza, a seguito del reclamo numero RG 022/CFA/2020-2021 proposto dalla società A.S.D. A.C. TAGGIA in data 18.09.2020, il seguente:

DISPOSITIVO

lo accoglie e, per l’effetto, annulla il Comunicato Ufficiale n. 6 del 7 agosto 2020 del Comitato Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti nella parte in cui ha dato atto della ratifica dei "punteggi riguardanti le domande di ammissione al campionato superiore di cui al Comunicato Ufficiale n. 04/08 del 23.07.2020", nonché il Comunicato Ufficiale n. 8 del 3 settembre 2020 del Comitato Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti nella parte in cui ha disposto “l'ammissione al Campionato Regionale di Eccellenza della stagione sportiva 2020/2021 della Società S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D.”, con la conseguente attribuzione all'ASD Taggia del maggior punteggio di 205.00 nella graduatoria dei ripescaggi, con adozione di ogni provvedimento e/o atto consequenziale da parte degli Organi competenti. Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC nonché al Comitato Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti.