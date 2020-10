Calcio, Priamar. I guantoni sono pronti per Lele Landi: "A 44 anni voglio dire ancora la mia"

Le primavere alle spalle sono ormai 44, ma la voglia di una presa o di un'uscita alta non si è ancora placata per Lele Landi.

Il portiere sarà sui campi dilettantistici savonesi anche nella stagione sportiva 2020/21, dopo l'annuncio del tesseramento tra le fila della Priamar.

"Ho avuto modo di parlare con Alessio Bresci, mio ex compagno di squadra e il suo entusiasmo non poteva far altro che coinvolgermi.

Ho percepito l'intenzione di puntare a un campionato di alto livello, per provare a ottenere un risultato da inserire negli annali.

Al momento con le problematiche lavorative mi sto allenando da solo, ma la squadra è sicuramente di buon profilo e con dei giovani interessanti.

Sarò felice di poter dare una mano dentro lo spogliatoio e di spingere Quaranta e Mandaglio a dare il meglio di loro. Sono pronto a giocarmi le mie carte e un sano clima di competitività non potrà che essere utile a tutti per poter crescere".