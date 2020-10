Calcio, Promozione. Buone sensazioni dopo le gare di Coppa in casa Ceriale, Cesare Marconi: "Siamo sulla giusta strada, sarà una stagione difficile per tutti"

Due vittorie e una sconfitta, questo il bilancio in casa Ceriale al termine delle prime tre gare di Coppa. La squadra di mister Biolzi ha infatti superato a domicilio grazie al goal di Cesare Marconi il Bragno, conquistando il secondo posto del girone 2. Ad intervenire ai nostri microfoni è proprio l’autore del goal:

“Il successo non ci regala la qualificazione ma è stata comunque una gara positiva, che ci permette di arrivare alla prima di campionato con un po’ più di morale e fiducia nei nostri mezzi. Domenica siamo stati bravi fin dall’inizio a fare quello che ci aveva chiesto il mister e abbiamo ottenuto il vantaggio quasi subito nel primo tempo. Nel secondo tempo ci siamo abbassati forse troppo, ma tutti insieme siamo stati bravi a non subire goal, anche grazie anche ad un paio di grandi parate del nostro portiere. Possiamo ritenerci soddisfatti per il percorso fatto fin qui, l’unica macchia è la sfida contro il Soccer Borghetto. Siamo andati in difficoltà perché non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato, un po’ per bravura degli avversari ma soprattutto per demeriti nostri.”

Nel prossimo weekend si inizia a fare sul serio, inizia il campionato di Promozione: “Finalmente si inizia” – prosegue il classe 1998 – “Arriviamo sereni e consapevoli delle nostre qualità, ma con tanta voglia di partire subito al massimo e portare a casa un buon risultato già dalla prima partita. Sarà una stagione un po’ diversa dalle altre e difficile per tutti. La vivremo partita per partita per poi fare i conti alla fine, ma vogliamo cercare di toglierci più soddisfazioni possibili.”

Per Cesare arriva anche il momento di qualche ringraziamento: “Ci terrei infine a fare un piccolo ringraziamento a un mio vecchio allenatore, Guglielmo (Willi) Salvati” – conclude l’attaccante – “Mi ha sempre seguito fin da quanto ero un bambino, è grazia a lui che oggi vesto la maglia del Ceriale.”