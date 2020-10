Podismo. La sesta Savona Half Marathon International si svolgerà il 2 maggio 2021

Bisognerà attendere il 2021 per rivedere le più importanti manifestazioni podistiche del nostro territorio a pieno regime.

La ‘6^ Savona Half Marathon International’ e gli eventi correlati, sono stati infatti rinviati al prossimo 2 maggio.

La nota ufficiale:

"Il Comitato Organizzatore, preso atto del perdurare delle problematiche legate all’emergenza “Covid-19”, in considerazione anche delle attuali normative in essere, emanate dalle Autorità preposte, al fine di uniformarsi e rispettare fedelmente e pienamente le restrizioni, gli obblighi e le disposizioni conseguenti, ritenuto che, allo stato attuale, non potrebbero essere ancora garantite al meglio le condizioni utili e necessarie per la salvaguardia della salute e della sicurezza soprattutto degli Atleti iscritti alla ‘Half Marathon’ ed alla ‘Ten/10K’ così come di tutte le Famiglie partecipanti alla ‘Family Run’, unitamente ai membri dello Staff Organizzativo ed ai Volontari tutti, con la presente, ritiene necessario e doveroso operare l’annullamento ed il conseguente nuovo rinvio della ‘6^ Savona Half Marathon International’, già in programma per Domenica 15 Marzo 2020 e successivamente riprogrammata per Domenica 15 Novembre 2020.Nel contempo informa che detta manifestazione è stata nuovamente inserita in calendario con prossimo svolgimento nella giornata di Domenica 02 Maggio 2021.