Roberto Pizzorno è stato insignito a Montesilvano del "Serto Libertas"

Un prestigioso riconoscimento per l'intensa attività dirigenziale svolta in favore dello sport ed in particolare nei confronti della Libertas, Ente di Promozione Nazionale, è stato assegnato a Roberto Pizzorno, presidente del Centro Regionale Libertas Liguria.

A Montesilvano, in provincia di Pescara, Pizzorno ha ricevuto dalle mani del presidente Luigi Musacchia, il “ Serto Libertas al merito sportivo per meriti eccezionali.

Pizzorno, giornalista pubblicista, collabora, dal 1988, con “La Stampa” , per la cronaca sportiva, dopo un breve periodo alla redazione de Il Secolo XIX di Savona . Pizzorno, possiamo ben dirlo, è uno degli ultimi savonesi impegnati su molteplici fronti: sempre in primo piano nel campo culturale, politico, sportivo.

Specialmente in ciò che concerne lo sport, Roberto ha molto lavorato, con dedizione e passione e ciò gli è valso essere nominato delegato provinciale del CONI di Savona . Roberto è un convinto sostenitore, tra l’altro, della pallapugno, di cui è presidente di Federazione: uno sport tradizionale, non molto diffuso a livello generale, più in talune realtà locali, un po’ da intenditori, comunque di nicchia e che va continuato e tutelato: con Roberto ha trovato l’uomo adatto.

Vale la pena elencare, oltre alla delega Coni, carica che fu del compianto Lelio Speranza, le varie qualifiche che Roberto Pizzorno ricopre: Presidente Unvs (Unione Nazionale Veterani dello Sport) Savona, Presidente provinciale Federazione Italiana Pallapugno di Savona, Delegato provinciale Savona Ansmes (Stelle al merito Sportivo), incarichi che Roberto detiene e svolge con capacità, competenza, soprattutto passione. Roberto è noto a sportivi, politici, artisti, personalità della cultura e dell’imprenditoria.

Dal 2016 è Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Pizzorno ha pubblicato due libri: “Un pugno al pallone” e “Savona ed i suoi Campioni ed ha collaborato alla stesura dei 5 libri di Carlo Colla tutti sullo sport.