Calcio, Asd Savona. Arrivano ulteriori segnali positivi, i biancoblu passano 2-0 nell'amichevole di Bragno. Decide la doppietta di Metalla

L'Asd Savona ha messo a punto gli ultimi dettagli in vista dell'esordio in campionato previsto per domenica in casa della Carlin's Boys.

Ieri sera gli Striscioni si sono aggiudicati l'allenamento congiunto in casa del Bragno con il risultato di due a zero.

A decidere la partita è stata la doppietta di Elvis Metalla.

Il Bragno rimarrà a riposo domenica a causa del ripescaggio del Taggia in Eccellenza, l'avversaria che avrebbe dovuto affrontare nel test d'esordio. Una buona notizia per mister Gerundo, che avrà più tempo per recuperare alcuni acciaccati biancoverdi, tra cui Mirko Di Martino.