Calcio, Promozione A. Con il Taggia in Eccellenza il girone scende a 15 squadre, primo turno di riposo forzato per il Bragno

La nota federale:

CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE A STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Stante le determinazioni assunte in relazione al Campionato di Eccellenza s.s 2020/2021, si comunica che l’organico del Girone “A” del Campionato di Promozione è da intendersi definito in 15 unità e, pertanto, le squadre che da calendario allegato al Comunicato Ufficiale n. 14 del 24.09.2020 avrebbero dovuto incontrare la Società A.S.D. Taggia osserveranno un turno di riposo. Per quanto sopra, la gara Taggia – Bragno prevista il giorno 04.10.2020, alle ore 15.00, presso il Campo Sportivo “Marzocchini” di Taggia (IM) è annullata d’ufficio.