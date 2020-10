La Cairese in diretta: lunedì sera parte il forma "T li soi cos'a ra fò ra Caires?"

“Come sono lontani i tempi in cui il risultato della gara era per molte ore avvolto nell’incertezza più totale. Bisognava aspettare che un dirigente andasse ad apporre il risultato nella bacheca della società vicino al Bar Renato in Via Colla”. Queste parole, tratte dal volume “Diario gialloblù”, raccontano di una quotidianità che ormai ci sembra lontanissima, in un mondo odierno dove tutto è ormai a portata di clic. Periodi in cui probabilmente, intorno al tavolo di un bar, dentro un negozio o in piazza, molti avranno pronunciato la frase ‘t li soì cos’a ra fò ra Cairès?.

Abbiamo scelto proprio questa domanda come titolo della nuova trasmissione dedicata al mondo gialloblù che andrà in onda tutti i lunedì sera, a partire da lunedì 5, sulla pagina Facebook ufficiale della Asd Cairese. Un appuntamento moderno, su un social che per molti aspetti rappresenta “la piazza degli anni 2000”, che, tuttavia, vuole anche recuperare l’atmosfera del passato, delle chiacchierate per strada mosse dalla curiosità di sapere cosa era successo nel rettangolo verde, quando non c’erano siti su cui tenersi aggiornati. Un titolo, ‘t li soì cos’a ra fò ra Cairès?, volutamente in dialetto, perché rappresenta più di ogni cosa l’identità di una comunità e quel senso di appartenenza a una città e a una squadra che da sempre rappresenta il punto di forza dell’ambiente gialloblù.

Un appuntamento fortemente voluto dal direttore generale dalla Cairese Franz Laoretti che, durante i mesi del lockdown, ha deciso di creare un vero e proprio team dedicato alla comunicazione per mettere in luce in maniera organica e organizzata tutti gli eventi e le iniziative promosse dalla Cairese. Su tutte, l’idea di creare uno spazio dedicato non solo al gialloblù ma alla Val Bormida in generale.

Nel corso delle serate, saranno ospiti degli addetti stampa Daniele Siri e Michael Traman i protagonisti della Cairese, giocatori, dirigenti e allenatori del presente e del passato, gli avversari della Cairese e gli operatori dei media. Saranno parte integrante delle trasmissioni anche gli addetti ai lavori delle numerose squadre valbormidesi impegnate nei vari campionati dilettantistici.

Ospiti della prima serata, in programma lunedì 5 alle ore 20,30 sulla pagina Facebook della ASD CAIRESE saranno il direttore generale gialloblù Franz Laoretti, la bandiera della Cairese Bruno Beretta, l’allenatore della prima squadra Mario Benzi e il mister della Sestrese Corrado Schiazza, avversario nel torneo di Eccellenza. Inoltre, saranno presenti l’allenatore della Juniores Massimiliano Brignone e il dirigente della juniores Fulvio Berruti. Con grande piacere, interverrà nel corso della serata il sindaco Paolo Lambertini.