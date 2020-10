Calcio, Cairese. Il vento sferza anche il "Brin", ma la partita con la Sestrese al momento non è in dubbio

Una panchina distrutta e altri danni attigui al "Brin". Il vento non ha risparmiato nemmeno la casa della Cairese, ma il match di domani contro la Sestrese non dovrebbe essere a rischio rinvio, come conferma il ds Giribone.

"Abbiamo segnalato le nostre problematiche alla Federazione e, sperando in una tenuta delle condizioni meteorologiche per la giornata di domani, in qualche modo contiamo di poter disputare la gara regolarmente. E' un anno horribilis per il calcio dilettantistico, e non solo, non ci sono tante altre parole da dire".