Calcio, Millesimo. Il vento spazza via la copertura della tribuna. Il ds Miraglia: "Contiamo di riavere la struttura agibile nel più breve tempo possibile"

Il turno di riposo già in calendario per il Millesimo non influirà sul regolare decorso del campionato, ma i danni sono comunque ingenti per la società valbormidese.

La copertura della tribuna è stata infatti del tutto divelta dal vento, a seguito della violenta perturbazione che ha colpito il ponente ligure e la Val Bormida.

"La situazione non è grave come nella zona dell'imperiese - esordisce il ds giallorosso Francesco Miraglia - ma il vento ha causato palesi difficoltà anche all'interno della nostra struttura, tanto da scoperchiare l'intera tribuna.

A livello di calendario battezzeremo la nuova stagione in casa tra due settimane, data in cui proveremo a riavere l'impianto sicuro è agibile. E' una stagione particolare a causa della pandemia e del rispetto dei protocolli conseguenti e ulteriori ostacoli sicuramente non aiutano. Anche per domani è previsto un peggioramento meteo, sperando sia limitato e che non causi ulteriori danni".