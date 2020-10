Si amplia l'elenco delle partite condizionate dalla pandemia.

Domani non si disputerà infatti Borzoli - Arenzano, match valido per la prima giornata del campionato di Promozione.

Un giocatore dei crociati è infatti in attesa dell'esito del tampone, come già avvenuto precedentemente per i match di Coppa tra Finale e Albenga e Baia Alassio - Atletico Argentina.