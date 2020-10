Calcio. Serie D, sabato di anticipi per il girone A: insidia Gozzano sul cammino del Vado, Imperia di scena a Borgosesia

I tanti turni infrasettimanali previsti quest'anno nel girone A di Serie D, tornato a 20 squadre dopo diverse stagioni, iniziano a modificare il tradizionale programma del weekend, con i primi anticipi della seconda giornata calendarizzati al sabato, in vista delle partite del terzo turno previste già il prossimo mercoledì.

Tra le sette gare del pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 15.00) spicca anche Gozzano-Vado, con i rossoblu di Tarabotto alla prima trasferta del campionato dopo l'1-1 interno di sei giorni fa contro la Castellanzese. "Non ci sono grosse novità rispetto alla scorsa settimana - spiega a poche ore dal match il DS Davide Sonetti - e andremo a giocarci la nostra gara sapendo di avere tutte le carte in regola per portare a casa un risultato positivo. Gozzano tra le squadre più attrezzate? Conosco bene la rosa e il loro tecnico Soda, hanno giocatori ben strutturati che, in caso di campo pesante, potrebbero avere un ulteriore vantaggio, ma penso che anche il Vado abbia la possibilità di fare bene".

Ancora assente per infortunio capitan Gallotti, mentre Gulli, che sarà convocato dopo il fastidio muscolare accusato domenica scorsa, dovrebbe partire dalla panchina: "Stiamo trattando un difensore dalla Serie C - aggiunge Sonetti - speriamo di poter chiudere tutto la prossima settimana".

Sarà ancora 4-2-3-1 così come contro la Castellanzese e durante tutto il precampionato: spazio a Dagnino nel ruolo di terzino destro, con Lala confermato al centro della difesa insieme a Tissone. Valenti agirà da punta centrale, con Boiga, Pasi e Bacigalupo a formare il terzetto all'altezza della trequarti.

In campo alle 15.00 anche l'Imperia di mister Lupo, a caccia dei primi punti stagionali nella trasferta di Borgosesia.