Calcio, Ventimiglia. Morel devastato, rinviata la partita con il Camporosso. Raco: "Non sarà l'ultima, la città è in ginocchio"

La forte ondata di maltempo che ha colpito l'estremo ponente ligure, e non solo, ha creato danni ingenti soprattutto nella città di Ventimiglia, dove lo stadio "Morel" è stato letteralmente sommerso d'acqua.

Una situazione catastrofica, che ha coinvolto l'intera città frontaliera, come conferma il dirigente granata Fabio Raco:

"Abbiamo un metro e mezzo d'acqua al campo e ovviamente la gara di domani contro il Camporosso non verrà disputata. Ma credo che per almeno un mese non potremo usufruire del nostro impianto di gioco. Il problema non coinvolge solo il calcio ma l'intera città: le attività commerciali sono state devastate e i danni davvero non si riescono a contare per la loro vastità. Parleremo con la Federazione per trovare una soluzione nel breve tempo possibile".