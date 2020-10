Calcio, Eccellenza. Il Pietra Ligure non lascia scampo al cantiere Alassio, 5-0 per la squadra di Pisano

PIETRA LIGURE - ALASSIO FC 5-0 (1', 31' e 55' Battuello, 29' Gaggero, 45' Gaggero rig.)

90' non c'è recupero. Il Pietra supera 5-0 l'Alassio FC

85' giornata sfortunata per Rignanese che avrebbe meritato di trovare il gol, la sfera beffardamente scivola sul fondo

80' Roda a una passo dalla sesta rete, salva sulla linea Mibdi

78' ancora Rossi super sulla battuta da pochi passi di Francesco Insolito

77' Barchi sporca i guantoni di Pastorino, presa in due tempi per Pastorino

75' il primo giallo per Pietra è per Vejseli

75' il primo tiro verso la porta lo scaglia Squillace, Pastorino allunga la mano per controllare la traiettoria

73' Pisano lancia Roda, saluta il campo Gambetta

70' esce una grande Szerdi nel Pietra, spazio a Vejseli

66' Rignanese ci riprova da posizione centrale, Rossi controlla la palla sorvolare la trasversale

64' Basso dai 20 metri, Rossi, nonostante i 5 gol presi si conferma il migliore dei suoi

62' Battuello esce tra gli applausi, entra Francesco Insolito. Torna in panchina anche Praino, spazio a Costamagna

61' Rignanese ci prova anche su punizione, Rossi non si lascia sorprendere sul secondo palo

60' ammonito per proteste Melegazzi

56' Pisano richiama in panchina Gaggero, ancora in non perfette condizioni, dentro Angirillo.

55' TRIPLETTA PER BATTUELLO. Tocco facile facile a pochi passi da Rossi

53' gol annullato a Rignanese, posizione irregolare giustamente rilevata dal secondo assistente

48' il primo tiro del secondo tempo è di Genta, sfera un paio di metri alla sinistra di Rossi

1' inizia la ripresa

Secondo tempo

Finisce il primo tempo, squadre negli spogliatoi

45' trasforma Gaggero dla dischetto, Rossi intuisce ma non ci arriva

44' trattenuta di Cardella netta su Rovere. Rigore

43 il leit motiv della partita non cambia, traversa di Rovere, impossibile chiedere di più all'Alassio.

31' TRIS DI BATTUELLO! Grande colpo di testa di Rignanese che si trasforma in assist per il proprio compagno di reparto. Tocco sottomisura ed è 3-0

29' IL RADDOPPIO DEL PIETRA! Era solo questione di tempo. IL TIRO E' DI GAGGERO, LA DEVIAZIONE DI MIBDI SPIAZZA ROSSI

28' stavolta tocca a Rovere scendere e incrociare, Rossi non si lascia nuovamente sorprendere

27' è un tiro al bersaglio verso la porta giallonera, Rignanese di destro, Rossi si esalta con il piedone

20' Continuia il duello tra Szerdi e Rossi, questa volta il giocatore argentino ci prova di testa, trovando ancora però la respinta del portiere alassino

19' Gaggero sfugge a Mannarà, intervento a pochi centimetri dalla riga dell'area per il terzino giallonero. Ammonito.

11' Rignanese prova a rifarsi con un'iniziativa dal limite, Rossi si distende e respinge la conclusione

9' Alassio in totale autogestione da parte dei giocatori

7' Gran lavoro di Gaggero che apparecchia per Rignanese, il centravanti sbaglia l'intervento del colpo di testa a porta vuota

3' ci prova anche Szerdi dal limite, piattone fuori un metro dalla porta di Rossi

1' BATTUELLO! Subito biancazzurri in vantaggio. Calcio d'angolo mischia in area e zampata sottoporta del numero 10 di casa.

1' con 21 minuti di ritardo è iniziata la partita del "De Vincenzi"

1' si parte!

Primo tempo

Squadre non ancora in campo al De Vincenzi, si cerca di capirne le motivazioni. Nel frattempo un muro d'acqua si è abbattuto sull'impianto pietrese.

15:15: sembrerebbe vi siano difficoltà relative ai tesseramenti dei dirigenti alassini. Le squadre non si stanno ancora affacciando sul terreno di gioco.

15:17 finalmente le squadre entrano in campo. L'Alassio non ha dirigenti in panchina. I giocatori si autogestiranno sul terreno di gioco.





Pietra Ligure: Pastorino, Basso, Gambetta, Genta, Praino, Balla, Gaggero, Szerdi, Rignanese, Battuello, Rovere.

A disposizione: Allegri, Angirillo, Vejseli, Costamagna, Pili, Roda, Halaj, Castiglione, Insolito.

Allenatore: Pisano

Alassio FC: Rossi, Barchi, Mannarà, Mibdi, Giglia, Melegazzi, Fornito, Cardella, Difficile, Squillaci, Damonte.

A disposizione: Adamo

Allenatore: non inserito in distinta

Arbitro: Tanzella di La Spezia

Assistenti: Orsini - Baruzzo (La Spezia)