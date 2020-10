Calcio. Numeri di maglia fissi per l'Albenga. Ecco le scelte dei giocatori bianconeri

Novità in vista per la prima squadra dell’Albenga. Con l’inizio del campionato, i giocatori ingauni indosseranno una maglia recante un numero che li accompagnerà per tutta la stagione.

Il Comunicato Ufficiale N. 242/A della LND, firmato dal presidente Gabriele Gravina, consente “limitatamente alla stagione sportiva 2020/2021, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo”.

Di seguito l’elenco con i numeri di maglia per la stagione 2020-2021:

1 Marco Alberico

3 Gabriele Patrucco

4 Matteo Vignola

5 Martin Gaglioti

6 Gianluca Olivieri

7 Gabriele Balleri

8 Mateo Carro Gainza

9 Facundo Agustin Marquez

10 Nicholas Costantini

11 Ezequiel Damian Carballo

12 Paolo Maria Bambino

14 Francesco Brignone

15 Carlo Nardi

16 Gabriele Romano

17 Riccardo Franco

18 Lorenzo Gaggero

19 Divine Fonjock

20 Juan Pablo Gargiulo

22 Daniel Berruti

23 Pablo Andres Garbini

24 Francesco Cocito

29 Mattia Grandoni

32 Simone Lupo

33 Paolo Calcagno

70 Andrea Di Bella

97 Andrea Zecchino