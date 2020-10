Calcio, Prima Categoria: dopo settimane di polemiche inizia il campionato. Il Savona parte da Sanremo

La Prima Categoria ha rappresentato il campionato dove si sono concentrate le maggiori polemiche nel corso dell'estate.

L'inserimento in sovrannumero dell'Asd Savona e la querelle relativa a quale squadra del comprensorio savonese dovesse "migrare" nel raggruppamento ponentino, hanno acceso il dibattito tra appassionati e le stesse società.

Dopo mesi di confronti, è però arrivato il momento di scendere in campo.

Favoriti d'obbligo non possono essere che i biancoblu di Cattardico, chiamati a far valere in fretta il peso e il blasone dell'Asd Savona. La rosa è di prima qualità in rapporto al campionato, seppur sia importante calarsi fin da subito nella mentalità della categoria già a partire dalla trasferta di Sanremo con la Carlin's Boys.

Puntano a un torneo d'alta quota anche Atletico Argentina e Pontelungo, chiamate l'una di fronte all'altra, mentre i favori del pronostico sono per la Baia Alassio contro il Borghetto. Esordio infine in trasferta, in casa dell'Oneglia, per l'Area Calcio Andora.

Spostandoci nel girone B, al "Picasso" si troveranno immediatamente due squadre che hanno convinto nel precampionato, come Quiliano & Valleggia e Vadese. L'altra partita che si disputerà a latitudini rivierasche sarà Letimbro - Altarese, mentre in Val Bormida spazio a Olimpia Carcarese (protagonista assoluta del mercato estivo) - Speranza e Mallare - Aurora.