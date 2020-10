Calcio, Savona. Subito pokerissimo per i biancoblu. Il vicepresidente Marinelli: "L'esordio dei sogni"

Partire con un 5-0 rappresenta per l'Asd Savona il miglior viatico per approcciare una stagione ricca di insidie sotto molteplici aspetti.

La neonata società del presidente Enzo Grenno ha però subito messo in chiaro il proprio potenziale, superando in trasferta la Carlin's Boys.

Una soddisfazione particolare per il vicepresidente Simone Marinelli.

"Che dire? E' stato l'esordio dei sogni. Vincere in trasferta 5-0 poteva sembrare un'utopia, ma bisogna riconoscere il grande lavoro dei ragazzi e dello staff tecnico portato avanti in queste settimane. Vederli giocare oggi è stato un autentico piacere e non possiamo che far loro i complimenti. In più hanno esordito due giocatori del 2004 e uno di loro, Gamba, è anche andato a segno.

Il rischio di un eccessivo entusiasmo? Direi di no. Tutti sappiamo delle difficoltà che nasconde la Prima Categoria. Vivremo tante gare "sporche" come quella di oggi e averne la consapevolezza potrà aiutarci a evitare possibili cali di tensione".