Calcio serie D. Giocherà il Varese mercoledì a Imperia? Il Legnano (un caso di Covid) ha già rinviato anche la gara infrasettimanale

Seconda giornata del girone A di serie D terremotata da Covid e allerta meteo: oltre al Varese, che avrebbe dovuto debuttare oggi al Franco Ossola con i valdostani del Pont Donnaz (gara rinviata a mercoledì 21) e che, dopo una positività in squadra, ha messo in isolamento fiduciario i giocatori in attesa dell'esito dei tamponi, sono state rinviate anche Chieri-Legnano (un positivo tra i lilla che recupereranno mercoledì 14 ottobre) e Lavagnese-Casale (recupero fissato per il 28 ottobre) a causa dell'allerta meteo rossa.



In attesa di capire che cosa accadrà al Varese mercoledì, con i biancorossi che dovrebbero giocare a Imperia alle ore 15 (il Legnano ha già ottenuto anche il secondo rinvio al 28 ottobre della sfida casalinga con il Gozzano che si sarebbe dovuta giocare tra tre giorni al "Mari"), si sono disputate altre sei partite: spiccano la travolgente vittoria in rimonta della Castellanzese sul Fossano (Mecca, Chessa e Bigotto in gol nella ripresa per gli uomini di Mazzoleni), la caduta della Caronnese - attesa tra sette giorni a Masnago - a Bra e il poker del Gozzano (con doppietta di Sylla, che all'ultimo non si è accordato con il Varese, scegliendo il Piemonte) sul Vado.