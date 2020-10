Calcio, Serie D: secondo ko consecutivo per l'Imperia. Mister Lupo: "Non abbattiamoci, siamo solo all'inizio"

BORGOSESIA – IMPERIA: 2-0 (24' Aloia, 43' Bramante)

A fine partita, Mister Alessandro Lupo ha commentato:" E' un risultato che fa male e ne usciamo con un'altra sconfitta bugiarda. Abbiamo creato tanto ma, in queste categorie, se non la butti dentro poi paghi." Ha poi continuato con un commento sul match di mercoledì:" La squadra è viva. C'è stato qualche errore ma la prestazione corale non è stata negativa. Arriviamo con la voglia di fare risultato e stiamo cercando la quadra. Non dobbiamo abbatterci perchè siamo soltanto all'inizio."