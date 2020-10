Noli, subito un successo per la prima edizione del "Trail delle streghe" (FOTO)

Subito un successo di pubblico nella giornata di ieri, domenica 4 ottobre, per la prima edizione del "Trail delle Streghe" di Noli, organizzato sui sentieri del primissimo entroterra nolese dall'associazione dei commercianti del piccolo borgo marinaro.

Nonostante l'incombenza del maltempo, imperversato poi sulla costa nel primo pomeriggio, i 220 appassionati di trail hanno potuto mettersi in marcia al tiepido calore del sole autunnale con una vista unica tra il golfo dell'isola di Bergeggi e i caratteristici percorsi a strapiombo sul mare di Capo Noli. Tra questi due specialisti dell'ultra trail, l'argentino ma ormai ligure d'adozione Pablo Barnes e Gianni Maiello.

Tanti sono stati gli apprezzamenti per gli organizzatori che, con la collaborazione di Comune, Polizia municipale, AIB e Croce Bianca nolese, hanno saputo mettere in piedi un'edizione molto partecipata nel pieno rispetto delle normative anti Covid19, e per i due tracciati da 7 Km 480D+ e 14 Km 900D+.