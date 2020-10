Calcio, Asd Savona. I biancoblu si trasferiscono a Luceto per gli allenamenti, confermate le partite interne al "Chittolina"

Una novità importante sul fronte della quotidianità è arrivata per l'Asd Savona nel corso del tardo pomeriggio.

I biancoblu si trasferiranno infatti in pianta stabile, per gli allenamenti, presso l'impianto sportivo di Luceto, pur mantenendo il "Ferruccio Chittolina" come quartier generale per le gare interne.

A spiegarne le motevazioni è il direttore generale, Matteo Marenco:

"Per prima cosa ringraziamo il Vado per la grande disponibilità che ha dimostrato l'estate scorsa. Il presidente Tarabotto e la sua società sono stati i primi a tenderci la mano e il loro gesto va sicuramente sottolineato.

Spostarci a Luceto, grazie anche ai buoni rapporti con i Pirates e l'amministrazione comunale, avrà però dei vantaggi importanti a livello logistico. In primis avremo il campo esclusivamente per noi nel corso delle tre sessioni settimanali e ciò ci permetterà di lavorare al meglio anche con la leva dei 2006.

Essere un gruppo ristretto al campo faciliterà anche le procedure anti-covid, mentre nulla cambierà per le partite interne, che disputeremo al "Ferruccio Chittolina". Sempre a Vado avremo anche la possibilità di svolgere un allenamento a settimana, nel caso il mister e la squadra avessero necessità del campo domenicale per preparare determinate situazioni".