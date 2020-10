Calcio, Cairese. Rigore procurato e gol partita. Leonardo Pastorino battezza i primi tre punti gialloblu: "Sapevamo che la partita sarebbe stata decisa da un episodio" (VIDEO)

Una sterzata in area quando tutto faceva pensare allo 0 a 0 e pochi minuti dopo la rete annullata all’attaccante della Sestrese Sighieri a cui ha fatto seguito un rigore calciato magistralmente. Ecco le due istantanee che hanno risolto un pomeriggio complicato nel quale la Cairese ha dovuto fare i conti con un avversario coriaceo che ha concesso pochissimo e che non ha demeritato. Protagonista di tutto ciò uno dei migliori in campo: Leonardo “El Pitu” Pastorino, che, ai microfoni dell’addetto stampa Daniele Siri, commenta la gara vinta oggi dai gialloblù.