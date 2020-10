Calcio. Quiliano&Valleggia ko con la Vadese, ma per mister Ferraro sono tanti gli spunti positivi: "E' mancata solo un po' di malizia sotto porta" (VIDEO)

"La squadra ha giocato e ha creato tante occasioni, è mancata solo un po' di malizia sotto porta, ma anche chi è subentrato a partita in corso si è comportato bene così come gli undici titolari".

Mister Ferraro archivia il ko contro la Vadese senza troppa delusione, nonostante il gol annullato a metà ripresa per un presunta spinta in attacco fischiata dal direttore di gara: "L'arbitro ha visto un fallo, era vicino all'azione e probabilmente la valutazione è stata corretta - aggiunge il tecnico biancorossoviola - essendo la prima giornata non è un problema, in campo ho visto una squadra compatta che ha saputo gestire bene la palla e cercare anche soluzioni differenti per raddrizzare il risultato".