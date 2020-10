Calcio, Serie D: caso di Covid19 nel Varese, rinviata la partita di mercoledì con l'Imperia

Il posticipo dell’incontro – inizialmente previsto per mercoledì 7 ottobre - si è reso necessario a seguito della domanda presentata dalla squadra lombarda alla LND, con documentazione allegata proveniente dalla ASL locale, ed in ottemperanza al Protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio ed ai provvedimenti ed indicazioni provenienti dalle Autorità Sanitarie.