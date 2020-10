Calcio. Vadese, Crocilla brinda al pesante successo sul Quiliano&Valleggia: "Tre punti che fanno bene al morale, bravi a soffrire e a resistere fino alla fine" (VIDEO)

Sorriso stampato sul volto al termine di novanta combattutissimi minuti che hanno regalato alla Vadese il primo storico successo in Prima Categoria: Lorenzo Crocilla, tra i protagonisti del derby andato in scena ieri pomeriggio al "Picasso" sottolinea l'importanza dei tre punti conquistati, grazie a un atteggiamento di sofferenza assolutamente necessario per competere ad alti livelli.