Tutti i benefici di una buona pedalata sul nostro organismo

Come sappiamo ormai da anni, praticare qualsiasi sport fa bene alla salute perché al benessere fisico si aggiunge quello emotivo, soprattutto quando fare sport è anche divertente. Il ciclismo è uno degli sport più amati perché consente di state all’aria aperta pedalando da soli o in gruppo attraverso i sentieri naturali che mostrano i paesaggi più belli. Pedalare tiene in allenamento diversi muscoli del corpo, giova alla postura, aiuta a tenere sotto controllo pericolose patologie come l’ipertensione e il diabete, inoltre serve anche a perdere qualche chilo di troppo. Negli ultimi anni è stato incentivato e promosso l’uso della bicicletta con la creazione di piste ciclabili urbane ed extra urbane che permettono di spostarsi da un luogo all’altro in modo più veloce ed ecologico. Imbottigliarsi con l’auto nel caos del traffico cittadino genera stress mentre spostarsi in bicicletta è il metodo migliore per produrre endorfine, gli ormoni che regolano positivamente l’umore. Eccessi estivi come gelati, aperitivi rinforzati e cene con gli amici hanno determinato un aumento di peso? Niente paura, c’è sempre tempo per tornare in linea! Andare in bicicletta sarà utile a perdere i chili indesiderati e a mantenersi in forma procedendo con ritmo ottimale e costante. Praticare ciclismo, possibilmente ogni giorno, serve a rinforzare i muscoli delle gambe , dei glutei e della schiena, per questo motivo è uno sport consigliato a chi soffre di problemi legati a fastidiose ernie in zona lombare o sciatalgia.

Pedalare per mantenere giovani gli organi interni più importanti

Gli effetti benefici della pedalata non servono solo a mantenersi giovani esternamente ma anche internamente perché aiutano a ritardare l’invecchiamento dei nostri organi, infatti pedalare migliora l’attività cardiaca perché consente al cuore di sopportare meglio la fatica, migliora l’attività respiratoria in quanto nei muscoli aumenta la circolazione e quindi la capacità di ricavare ossigeno dal sangue e, infine, migliora la circolazione venosa e linfatica. Il ciclismo è anche uno sport di aggregazione perché si può praticare in gruppo facendo delle escursioni lungo sentieri che costeggiano il mare o che si arrampicano per la montagna. Una delle forme di ciclismo che aggrega corridori e spettatori è il Giro d’Italia, le cui tappe si stanno svolgendo in questi giorni. Sul Giro d’Italia ci sono come sempre aspettative, pronostici e singolari rituali come quello di giocare alla lotteria o alla roulette di Voglia di Vincere casinò online un numero, che va da 0 a 36, legato ad un particolare avvenimento accaduto durante la manifestazione ciclistica.

Aspettative di vita più lunghe grazie al ciclismo

Il basso impatto con il terreno fa in modo che le articolazioni dei corridori non vengano danneggiate perché il loro peso si scarica per buona parte sulla bicicletta, diversa sorte tocca invece ai podisti che vedono le loro articolazioni compromesse dal peso del corpo che si scarica sulle ginocchia e sulla colonna vertebrale. Pedalare almeno 4 volte a settimana allunga le aspettative di vita perché si evitano le malattie cardiache legate alla frenesia della vita moderna che colpiscono indistintamente sia uomini che donne. In Francia è stato documentato, con statistiche e studi alla mano, che i corridori del Tour de France vivono qualche anno in più rispetto ai colleghi che praticano altri sport.