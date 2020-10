Calcio. Legino: tre punti con la Veloce e porta inviolata, anche il campionato dei verdeblu inizia al meglio. Balbi: "Un solo gol subìto in quattro partite è l'aspetto più positivo in questo inizio di stagione"

Terza vittoria di fila tra Coppa e campionato per un Legino che continua a dimostrare sul campo grande applicazione dal punto di vista tattico. La formazione verdeblu, dopo i successi conquistati con Celle ed Arenzano, riesce ad imporsi, sempre con il medesimo punteggio (1-0), anche sul campo della Veloce nel match inaugurale della Promozione 2020-2021.

"Credo che in questa prima fase della stagione sia da rimarcare il fatto di aver subìto una sola rete in quattro gare - sottolinea Mattia Balbi, una delle colonne portanti nello scacchiere di Tobia - in settimana lavoriamo tanto sulla fase di non possesso, riuscendo poi in partita a mettere in pratica i concetti su cui il mister insiste parecchio".

Partita combattuta quella con la Veloce, risolta nella ripresa da un gol di Galiano: "Nel primo tempo era difficile giocare a pallone con tutta la pioggia caduta, ma nella ripresa avevamo più benzina nelle gambe e siamo riusciti a creare numerose situazioni da cui è scaturita anche la rete di Manuel".

Si conferma ancora una volta efficace il mix di giovani e senatori in maglia verdeblu: "Tra infortuni e problemini vari non siamo ancora riusciti a lavorare al completo, ma tutti i ragazzi che sono stati chiamati in causa hanno risposto davvero alla grande. Ci tengo inoltre - la chiosa finale del giocatore verdeblu - a dedicare questi tre punti al nostro capitano Semperboni".