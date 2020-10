Calcio, Prima Categoria A1. Comincia con una vittoria il campionato del Baia Alassio, Luca Colli: "Ottimo partire con un successo, ma dobbiamo essere più cattivi sotto porta"

Non potevano augurarsi che partire con un successo in casa Baia Alassio e domenica la truppa di mister Ghigliazza non ha deluso le aspettative. Domenica è arrivata una vittoria di misura contro il Borghetto, grazie al goal dell’esperto attaccante Luca Colli:

“Abbiamo fatto una buona gara, ma abbiamo commesso l’errore di non chiudere l’incontro” – commenta ai nostri microfoni il classe 1980 – “In giornate come quella di domenica bisogna cercare di portarsi almeno sul doppio vantaggio perché il pareggio è dietro l’angolo e sarebbe stato un peccato buttare tre punti così. Penso comunque che sia stata una vittoria meritata quella contro i granata, soprattutto per quello che si è visto in campo. E’ una vittoria che ci dà morale per questo avvio, ora però c’è da pensare solo alla prossima sfida contro il Savona, i biancoblù sono molto forti ma non per questo noi rinunceremo a giocarcela.”

Un format completamente nuovo quello di Prima Categoria: “Con 16 gare il margine di errore si assottiglia” – conclude Colli – “Non puoi permetterti di sottovalutare nessuno, perché i punti in palio ogni domenica pesano tantissimo. Noi dobbiamo lavorare per essere più cattivi, calcisticamente parlando, e non dobbiamo porci limiti perché questa squadra ha grandi potenzialità.”