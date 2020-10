Calciomercato. Plodio, ufficiale l'arrivo dei fratelli Federico e Andrea Laurenza

Il comunicato del club valbormidese

"Siamo felicissimi di poter annunciare ancora due nuovi innesti di qualità per la stagione 2020/21. Si tratta dei fratelli Laurenza, Federico e Andrea.

Federico, ex Rocchettese, è un laterale offensivo dalla buona tecnica e di buona prestanza fisica.

Andrea, meglio conosciuto come "Cipo", attaccante, invece non ha bisogno di molte presentazioni, ex Cairese, Bragno e Cameranese, ha saputo mettere in mostra le sue qualità in categorie superiori. Dopo un periodo di inattività, dovuto ad una serie di infortuni, ha deciso di rimettersi in gioco con la nostra casacca e noi ne siamo orgogliosi. Su di loro puntiamo molto per un ulteriore salto di qualità, nella speranza che il loro contributo ci possa aiutare a toglierci soddisfazioni importanti. Benvenuti ragazzi! Vamos Cioi!"