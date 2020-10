Ciclismo. Domenica 11 ottobre la cronoscalata Sanremo - San Romolo

Manca ormai meno di una settimana alla cronometro Sanremo – San Romolo in programma domenica 11 ottobre. E’ previsto un percorso di una lunghezza di 11 Km per un dislivello complessivo di 550 metri. Si partirà infatti dai 250 metri sul livello del mare della frazione Coldirodi per arrivare agli 800 del monte alle spalle di Sanremo. Il via del primo partecipante sarà dato alle ore 9:00 in strada Monte Ortigara. Le partenze si svolgeranno con un intervallo di 1 minuto. Sarà effettuato un controllo elettronico dalla partenza alla fine della gara, mentre ulteriori verifiche sono previste lungo la salita dove non sono ammessi veicoli al seguito.

Le iscrizioni on line rimarranno aperte fino a sabato sul sito ufficiale www.ucsanremo.com (dove è anche visionabile il regolamento della manifestazione) sul posto saranno invece possibili la domenica stessa a partire dalle ore 7:30.

La manifestazione, organizzata dall’UC Sanremo, sarà di carattere competitivo. Il ritrovo è previsto alle ore 7:30 presso il Bar al Mulino, in Strada Monte Ortigara a Coldirodi, dove si procederà con la verifica delle licenze e la consegna del numero. Per la sicurezza dei partecipanti saranno rispettate le misure anti Covid-19, in base ai regolamenti vigenti non potranno quindi essere organizzati il deposito borse e biciclette ed il pasta party.

La manifestazione è nata dopo il rinvio obbligato al 2021, a causa dell’emergenza Covid-19, sia della Granfondo Milano-Sanremo (che quest’anno avrebbe festeggiato la sua 50° edizione) sia della Granfondo Sanremo-Sanremo. Con questo evento si vuole infatti dare un segnale di ripresa del movimento ciclistico, offrendo una giornata di sport su un percorso bellissimo con una formula affascinante come quella della cronoscalata.