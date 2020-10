Basket: Alassio Cup - Over 40, nonostante tutto lo sport vince sempre

Nonostante le difficoltà conclamate, come l’emergenza Covid e quelle impreviste, come l’allerta meteo, l’AlassioCup-Over40 Trofeo Solponente ha voluto lasciare il segno anche nel 2020 con un’edizione speciale, denominata “Basketball on Quarantine”, intitolata alla memoria di Mario Berrino nel decennale della scomparsa e patrocinata dal Comune di Alassio.

Presenti formazioni straniere ed italiane in numero limitato, per consentire un corretto rispetto del protocollo sanitario per la sicurezza di tutti i partecipanti.

A trionfare, per il secondo anno consecutivo, la formazione olandese Dutch Veterans che ha sconfitto in finale i beniamini di casa dei Liquid Old Boys Alassio per 58 a 39, al termine di una partita che è stata in equilibrio solo nei primi due quarti.

Nelle file olandesi era presente Jos Kuipers, stella della Nazionale Orange Nella finale di consolazione i lombardi di Sesto San Giovanni hanno regolato il Team Belgio per 58 a 32 guadagnando il gradino più basso del podio.

Il Vice Sindaco Angelo Galtieri ha premiato, oltre alle squadre, anche il Miglior Realizzatore del Torneo, Michel Van Houten (Olanda) e l’MVP Pat Grossmann (Belgio)

Il Liquid Old Boys Alassio era composto da: Binetti, Bontempi, Cardella, Leoncini, Michelini G., Pagani, Santi, Schiappacasse, Allenatore Bonato