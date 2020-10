La nota del club:

L'U.S. Rocchettese 1972 comunica ufficialmente di essersi aggiudicata le prestazioni del giovane Ayyoub Mhamdi classe 2004, in arrivo dall'Ospedaletti con un trascorso gialloblù nella Cairese sarà il primo Under 18 in squadra negli ultimi anni a rinforzare il reparto difensivo!