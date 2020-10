Pallapugno: tra un mese il rinnovo del Consiglio Federale, Enrico Costa candidato unico

Domenica 8 novembre, alle 10, presso la sala polifunzionale di Dogliani, si terrà l'Assemblea generale ordinaria elettiva 2020 per il rinnovo del Consiglio Federale della Fipap per il quadriennio 2021/2024.

Già presentate le candidature. Per la carica di presidente c'è un solo candidato: si tratta del presidente uscente Enrico Costa.

Tra i dirigenti, puntano alla riconferma gli attuali consiglieri federali Domenico Adriano, Fabrizio Cocino, Luca Selvini ed Emanuele Sottimano. Gli altri candidati sono nuovi: Giovanni Barbero, Simone Lingua, Giuseppe Perosino, Monica Risso, Adriana Rossi, Carlo Scrivano e Stefania Toselli.

Per gli atleti, oltre agli attuali consiglieri federali Bruno Campagno e Adriano Manfredi, si presenta Martina Garbarino, mentre tra i tecnici, agli uscenti Claudio Balestra e Giovanni Voletti si aggiunge Felice Musto. Una sola candidata alla carica di presidente del Collegio dei revisori dei conti: Aurelia Isoardi.