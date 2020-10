Calciomercato, Alassio FC: dopo Mannarà dal Pavia arriva anche Gianluca Crupano

Il presidente Marco Ciccone aveva annunciato l'arrivo di nuovi giocatori per allargare l'organico dell'Alassio FC.

Ieri il Pavia, dopo la cessione di Alessio Mannarà a titolo definitivo, ha anche confermato il prestito gratuito alle vespe del giovane Gianluca Crupano.

La nota del club lombardo:

Dopo la cessione a titolo definitivo di Alessio Mannarà all'Alassio Calcio, anche Gianluca Crupano lo raggiunge ma in prestito gratuito per far minutaggio ed esperienza. La società lo ringrazia per la professionalità e il rispetto che lo ha sempre contraddistinto.