Nuoto. Arriva la chiamata dalla nazionale maggiore per Andrea Filadelli!

Ottimo inizio di stagione agonistica per il nuotatore di Cisano sul Neva, Andrea Filadelli, della società Idea Sport, che dal 4 al 17 ottobre è stato convocato per un collegiale di preparazione con la nazionale assoluta di nuoto di fondo presso il centro sportivo Poggio all'Agnello di Piombino.

Dopo i numerosi risultati e piazzamenti sul podio in campo giovanile nazionale ed internazionale sia nel nuoto di vasca che in quello delle acque libere, arriva questa auspicata chiamata con la squadra "maggiore".

Grande soddisfazione in casa ingauna a partire dal tecnico Renato Marchelli che lo ha gestito nella sua costante crescita dalle prime gare: "Non ho mai preteso troppo da Andrea finchè ha gareggiato a livello giovanile per potergli garantire un'ulteriore incremento lavorativo in fase adulta, sono certo che potrà fare ancora risultati importanti. Quest'anno Andrea svolgerà gran parte della preparazione con la squadra di Spezia assieme ad altri forti nuotatori nazionali di fondo per avere quotidianamente parametri di confronto durante gli allenamenti".