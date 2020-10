Calcio, ecco le dichiarazioni dei nuovi acquisti dell'Imperia Terzoni ed El Khayari

L’Imperia Calcio ha tesserato Moreno Terzoni e Mostafa El Khayari. Terzoni ha svolto la sessione di allenamento con i nuovi compagni e ha rilasciato le prime dichiarazioni in nerazzurro.

Il centrocampista ha affermato che "sono contento di essere arrivato qua: Imperia è una piazza importante con tifosi caldi. Ho giocato nelle città vicine ma per me è la prima volta al 'Ciccione'. Mi sono trovato subito bene con il gruppo ed ho già fatto qualche allenamento in prova, nei giorni scorsi. Le mie sensazioni sono positive".

Ad Imperia, Moreno Terzoni – di ruolo centrocampista - ritrova alcuni ex compagni:” Avevo già giocato con ‘Ale’ Trucco e siamo rimasti grandi amici. Ho già giocato anche con ‘Marte’ (Martelli, ndr), quindi qualche ragazzo lo conoscevo già.”

Sorridente, ma con le idee chiare, Mostafa (con la ‘O’ e senza accento finale, come ha precisato) El Khayari ha rilasciato le sue prime parole in nerazzurro. “Non vedo l’ora che arrivi domenica, ha detto, per scendere in campo. Mi manca il prato verde. Sono felice di essere qua e voglio cogliere questa importante opportunità, in una squadra storica.”