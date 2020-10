Calcio dilettantistico: lo spauracchio è l'alto numero di retrocessioni, soprattutto nel caso l'Eccellenza passi a 18 squadre

Il campionato di Eccellenza, tra riammissioni d'ufficio, ripescaggi in extremis e un format inedito, rappresenterà un vero salto nel buio per numerose società.

Se le big, possono dormire sonni relativamente tranquilli grazie all'accesso alla fase finale garantita dai primi cinque posti in ogni girone, si registra un certo grado di agitazione in tutte quelle squadre con organici meno competitivi. Il motivo? ufficialmente i meccanismi per le promozioni e le retrocessioni non sono stati pubblicati nel canonico comunicato di inizio stagione.

Il timore di molti è che un'immediata e possibile riduzione del format del massimo torneo regionale a 18 squadre, per la stagione 2021/2022, possa di fatto creare un effetto a cascata nei tornei sottostanti, generando un alto numero di retrocessioni e, di fatto, limitando anche il valore dei possibili playoff a partire dal campionato di Promozione.

Passare da 21 a 18 squadre imporrebbe tre retrocessioni, più altre due per lasciare libero un posto alle vincitrici dei gironi regionali di Promozione. Uno slot si libererebbe invece grazie alla salita in Serie D della prima classificata.

Si parte da un minimo quindi di 4 retrocessioni (salvo trionfi negli spareggi interregionali per salire in D o nel tabellone nazionale della Coppa Italia di Eccellenza) a cui però potrebbero aggiungersene una per ogni ligure retrocessa dalla Serie D.

Un autentico puzzle, ma che potrebbe arrivare a decretare una probabilità di retrocessione anche del 50% nel caso di mancato approdo tra le migliori 5 di ogni girone.

Resta da capire infine come verrà gestito il gruppo A, dove l'inserimento del Taggia (e il passaggio a 11 squadre) potrebbe di fatto allargare a 6 il numero di formazioni inserite nei playoff o nei playout, a meno che il sesto posto non venga considerato neutrale, garantendo la salvezza, ma non l'accesso al gironcino per salire in Serie D.

Insomma, una situazione a dir poco intricata che potrà essere inizialmente dipanata dai contorni che assumeranno i format per la stagione 2021-22.