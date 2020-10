Calcio: sospetti casi d'infezione Covid, rinviate Casale - Castellanzese in Serie D e Gozzano - Casale negli Juniores Nazionali

La tarda serata del venerdì e il sabato, in questo inizio di stagione, ormai sono dedicati a valutare il numero di partite rinviate all'interno dei tornei dilettantistici.

In Serie D, raggruppamento in cui militano Vado, Imperia e Sanremese, non si disputerà Casale - Castellanzese, mentre anche la Juniores piemontese rimarra ai box, non disputando il match in casa del Gozzano.

La nota del Casale.

"Per sopravvenute cause di forza maggiore, a fronte della documentazione prodotta dalla società al Dipartimento Interregionale, lo stesso ha disposto il rinvio della gara Castellanzese-Casale a data da destinarsi. Anche la Juniores Nazionale non giocherà domani a Gozzano".