Calciomercato. Due novità "e mezza" per la Vadese. Torna Daniel Berardi, i volti nuovi sono Federico Signori e Simone Brando

Altro colpo di mercato per la ASD Vadese Calcio 2018 con due nuovi tesseramenti e il ritorno a casa di Daniel Berardi.

Simone Brando, attaccante classe 2003, cresciuto nel Vado Fbc, l’anno scorso in prestito alla Veloce, ora di proprietà della Vadese Calcio

Rientra nella rosa, dopo una stagione in prestito al Legino, anche Daniel Berardi, che dopo aver esordito a 15 in seconda categoria con la Vadese nel 2018, domenica scorsa ha esordito in prima categoria durante il derby con il Quiliano & Valleggia.