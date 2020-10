Calcio, Asd Savona. Da domani saranno attivi i canali social della società

La nota del club biancoblu:

"Al termine della riunione odierna dell’area comunicazione,l’Asd Savona calcio informa che, a partire da domani, domenica 11 ottobre, saranno attivi i profili social Facebook e Instagram con la denominazione “Asd Savona calcio”.

Questa scelta è stata accelerata per venire incontro al grande interesse che si è venuto a creare intorno alla squadra ma purtroppo reso complesso nella gestione dalle normative anti-Covid che non permettono per ora, la partecipazione del pubblico.

Pertanto domani,a partire dall’orario di inizio della prima gara casalinga ASd Savona – Baia Alassio,la stessa sarà visibile sui profili social di cui sopra".