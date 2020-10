Calcio, Vadino. Domani il primo storico match ufficiale per la nuova società arancionera. Il ds Giunta: "Tanta emozione, ma ora parli il campo"

E' stato un lavoro immane quello portato avanti dalla dirigenza del Vadino negli scorsi mesi. Dall'istituzione della società, fino ad arrivare all'allestimento di una rosa di alto profilo, il team del presidente Roberto Capezio è pronto domani sera all'esordio in Coppa Liguria contro la Villanovese.

Un'emozione particolare per il direttore sportivo, Loris Giunta:

"Domani incomincia la nostra prima stagione, e sarà già un bel banco di prova per vedere la squadra al lavoro, data la curiosità di tutti noi e perchè affronteremo una squadra che si è rinforzata e che ha trovato in Simone Rattalino una guida capace e ben preparata.

Sarà anche emozionante veder i ragazzi scendere domani in campo per la prima volta in una gara ufficiale e veder di fatto concretizzarsi il lavoro svolto da tutti noi in questi due mesi frenetici: siamo soddisfatti della rosa che è stata costruita, un po’ ampia, ma per una società al primo anno, e senza una juniores alle spalle credo sia giusto prendere le giuste precauzioni per non farci trovare impreparati nel corso della stagione e sicuramente per aumentare una sana competizione all’interno del gruppo.

Le nostre aspettative puntano a un campionato da protagonisti, nonostante siamo una società appena nata, e sappiamo che incontreremo molte difficoltà durante l'annata, ma cercheremo di farci trovare pronti, al contempo non possiamo nasconderci, dato Il tasso tecnico della rosa a disposizione.

Ammetto che siamo una società un po' inesperta e giovane a livello dirigenziale, ma devo dire che c’è molto affiatamento tra noi dello staff e una gran voglia di fare bene, a partire dal presidente Roberto Capezio.

Ci tengo a nome della società, e personalmente a ringraziare pubblicamente la società Pontelungo, in quanto il presidente Michele Neri ci ha dato un grosso appoggio a livello strutturale, e di questo ne siamo grati, permettendoci di usufruire del loro campo, il Massabò, in quanto noi privi di terreno di gioco. Abbiamo trovato delle strade sbarrate che cercheremo e proveremo di sbloccare nel prossimo anno.

Un ringraziamento e’ doveroso a tutti gli sponsor che ci hanno aiutato fin dall'inizio e chi, di propria iniziativa, ha voluto sostenerci, tenendo in considerazione il periodo economico che stiamo passando, causa pandemia, e questo gli fa molto onore e ci stimola ancor di più.

Infine ci tengo a fare due ringraziamenti personal:i n primis il mister, Alessandro Giunta, che mi ha dato la possibilità di affiancarlo porgendomi la piena fiducia nell’operato e cercando di dare una mano il più possibile a questa causa.

E ringrazio anche Emanuele Scorsone, attualmente team manager del Soccer Borghetto, innanzitutto perché è stata la prima persona a inserirmi l’anno scorso (San Filippo Neri) in uno staff, entrando nel mondo dirigenziale, e soprattutto per l’aiuto e il sostegno, dato anche il nostro rapporto umano di stima reciproca.

È ora che dopo tutta questa attesa parlino i giocatori sul campo".