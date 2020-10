Calciomercato, Alassio FC: trattativa aperta con Nicolò Alfano

Dopo la prima partita di campionato contro il Pietra Ligure, dove l'Alassio FC, si è schierato in campo con la squadra ridotta praticamente ai solo undici giocatori in campo, già domani, nell'impegnativo confronto contro l'Albenga, le vespe avranno a disposizione un buon numero di volti nuovi tra campo e panchina.

In attesa di sciogliere anche il nodo del tecnico, i gialloneri sono in trattativa aperta con Nicolò Alfano e il suo procuratore, Roberto Iannolo. Le parti non sono distanti, ma alcuni dettagli restano ancora sul tavolo prima che l'attaccante ingauno possa tornare a vestire la casacca alassina.

Ulteriori possibili sviluppi sono attesi nei prossimi giorni